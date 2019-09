Idoso morre em capotamento de trator em Tabuaço

Sandra Borges Hoje às 14:27 Facebook

Um homem de 82 anos morreu, este sábado de manhã, na sequência do capotamento de um trator durante uma vindima em Sendim, Tabuaço. A vítima conduzia um trator carregado de uvas num terreno agrícola, quando o veículo perdeu a estabilidade num desnível da vinha e capotou.

"A vítima foi encarcerada debaixo do trator, que estava carregado de uvas, e o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica do helicóptero do INEM, que tinha sido ativado", explicou ao JN o comandante dos bombeiros voluntários de Tabuaço, Marcos Fonseca.



O alerta foi dado, às 10.06 horas, por pessoas que estavam a trabalhar na vindima do homem, que seria o proprietário do terreno agrícola, situado no lugar de Cabriz.



Para o local foram acionados 17 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Tabuaço, a SIV de Moimenta da Beira e o helicóptero do INEM.

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do hospital de Vila Real.