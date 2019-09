Despiste de carrinha com trabalhadores da vindima faz dois feridos graves

Sandra Borges Hoje às 20:02 Facebook

O despiste de uma carrinha que transportava sete trabalhadores agrícolas que regressavam de uma vindima provocou, esta terça-feira, dois feridos graves e três ligeiros.

O acidente aconteceu junto à quinta do Tedo, em Tabuaço, ao quilómetro 146 da Estrada Nacional 222, que é paralela ao rio Douro e que liga o Peso da Régua ao Pinhão.

"Dois dos ocupantes da carrinha, um homem de 62 anos e uma mulher de 50, sofreram ferimentos com alguma gravidade e outros três sofreram apenas escoriações ligeiras", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Tabuaço, Marcos Fonseca.

Segundo apurou o JN, o despiste terá acontecido depois de uma ultrapassagem mal calculada. Além dos operacionais da corporação de Tabuaço, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Real (VMER) também foi acionada para socorrer as vítimas.

Os feridos graves foram transportados para o hospital de Vila Real. O trânsito esteve condicionado durante algum tempo para socorro às vítimas. A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.