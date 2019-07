Oito meios aéreos combatem incêndio em Tabuaço

Hoje às 11:11 Facebook

Oito meios aéreos estavam, às 11 horas desta quinta-feira, a combater o incêndio que deflagrou na quarta-feira em Tabuaço, no distrito de Viseu, que se mantém com uma frente ativa.

"Embora seja num local de difícil acesso para os meios terrestres, com o empenhamento dos meios aéreos está a evoluir favoravelmente", explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, o incêndio está a arder numa zona de mato, não havendo povoações em risco.

O fogo teve início às 15.20 horas de quarta-feira, na localidade de Vale de Figueira, na freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço.

Às 11 horas, de acordo com a informação disponibilizada pelo site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local 248 operacionais, com o apoio de 76 meios terrestres e oito meios aéreos.