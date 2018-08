Prova de Triatlo Internacional está de regresso ao Douro

Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

A câmara de Tabuaço é mais uma vez parceira na organização do anual Douro Triatlo internacional que, este ano, decorre nos dias 25 e 26 de agosto e assume já a denominação de "O Triatlo Mais Belo do Mundo".

As provas de sábado (Sprint Distance e Olimpic Distance) são realizadas no concelho de Tabuaço, sendo a natação na Foz do Rio Távora, o ciclismo na EN 222, na EM 514 e na área envolvente da Vila de Tabuaço e, finalmente, 10 km de atletismo na área envolvente da Vila, com o parque de transição e meta instalados no parque das Piscinas.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes