Rixa em Tabuaço acaba com agressores esfaqueados

Dois jovens entre os 18 e os 30 anos ficaram feridos durante uma rixa em Tabuaço, Viseu, na madrugada deste domingo.

De acordo com a GNR de VIseu, os dois esfaqueados pertencem ao grupo de jovens que terá iniciado a rixa. As autoridades policiais já identificaram quatro dos agressores.

Os dois jovens foram assistidos no local e transportados para o hospital de Vila Real com ferimentos graves. Do incidente resultou ainda um ferido ligeiro.

Desconhecem-se, para já, os motivos do desacato. O caso foi entregue à PJ de Vila Real. No local estiveram a GNR de Moimenta e de São João da Pesqueira, os Bombeiros de Tabuaço, INEM, NIC e PJ de Vila Real.

A rua onde aconteceram os desacatos esteve cortada ao trânsito