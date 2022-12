Tabuaço é o concelho que mais perde: cada vez menos gente aguenta falta de oportunidades

Município da região do Douro viu a população cair 20,27% na última década. Falta de acessibilidades e de trabalho leva jovens a emigrar.

Nos últimos 10 anos, Tabuaço perdeu 1316 moradores. Foi o concelho do Norte de Portugal e o segundo a nível nacional, depois de Barrancos, no Alentejo, onde a perda populacional foi mais notória. Entre os Censos de 2011 e de 2021, o município registou uma quebra de 20,27% no número de residentes.

O concelho, localizado no Norte do distrito de Viseu, é habitado por 5034 pessoas. Destas, 682 são crianças e jovens, mas é a faixa dos 60 aos 69 anos que domina a tabela demográfica, com 911 pessoas neste grupo.