Tabuaço revitaliza economia com a iniciativa "É Nosso"

A Câmara Municipal de Tabuaço lançou a iniciativa "É Nosso", uma campanha de revitalização da economia, cujo objetivo é o apoio ao comércio e aos produtores locais.

Reconhecendo as dificuldades decorrentes da pandemia da covid-19, e numa perspetiva de beneficiar a retoma das atividades comerciais, a autarquia de Tabuaço lançou o projeto "É nosso", que visa o apoio ao comércio e aos produtores locais. No decorrer da campanha, por cada 50 euros de compras feitas nos estabelecimentos do concelho, o município atribui um vale de compras no valor de 2,50 euros, até ao montante máximo de 1000 euros por agregado familiar, a que correspondem vales até 50 euros.

