Camião com cebolas e batatas tomba e corta estrada de Tarouca

A estrada 266, em Tarouca, na zona de Castanheira d'Ouro, está cortada desde as 8.45 horas, depois de um despiste, seguido de colisão entre um carro e um camião (trator industrial) que tombou com cebolas e batatas. Deste acidente resultaram dois feridos ligeiros.

"A senhora que conduzia o veículo ligeiro, no sentido Tarouca-Moimenta, ao fazer uma curva, terá sido encadeada pelo sol. O condutor do trator industrial, quando se apercebeu, desviou-se, mas o reboque, atrelado ao camião, foi contra o ligeiro", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Tarouca, António Augusto.

O motorista do camião foi transportado para o hospital de Lamego e a condutora do veículo ligeiro para o hospital de Vila Real, ambos com ferimentos ligeiros.

As batatas e as cebolas ainda estão a ser removidas da via.

Para o local, foram deslocados 25 elementos, dos bombeiros, INEM e GNR.

Sensivelmente à mesma hora, uma outra viatura despistou-se numa rotunda em Tarouca, sem feridos a lamentar.