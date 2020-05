Chuva intensa e granizo destruíram produção agrícola em Tarouca

Vanessa Pereira Ontem às 22:27 Facebook

Uma forte trovoada com queda de granizo e chuva intensa destruiu "toda a produção agrícola" em Tarouca, Viseu.

"É desolador ver o trabalho de todos os nossos agricultores resumir-se a nada. Perderam toda a produção agrícola", lamenta o responsável da Proteção Civil de Tarouca, José Damião. Desde produção de hortícolas, maçã, sabugueiro, cerejas e vinhas "está tudo completamente destruído ", garante.

O fenómeno "atípico" aconteceu este domingo durante a tarde. Caiu granizo durante uma hora seguida. "No concelho todo não temos uma freguesia que possamos dizer que não foi afetada" sustenta José Damião.

Para além do prejuízo agrícola, cerca de uma dezena de famílias viu as suas casas inundadas e ainda há que fazer contas ao resto de prejuízo.

De acordo com José Damião, o primeiro passo é o contacto com o Ministério da Agricultura "no sentido de perceber até que ponto podemos pedir algum tipo de decreto de calamidade para ver se os agricultores são ressarcidos, pelo menos em parte, por todo esforço que tiveram este ano", defende.

Fortes chuvas e intensas quedas de granizo afetaram vários pontos do Centro do país.