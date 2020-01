Idoso arguido por montar armadilha a gato em Tarouca

Sandra Ferreira Hoje às 00:45 Facebook

A GNR de Tarouca, no distrito de Viseu, identificou um homem de 86 anos pelo crime de maus tratos a animais de companhia, depois de o idoso ter prendido uma pata do gato com uma armadilha usada na captura de animais selvagens.

Depois de terem recebido uma denúncia, os militares da GNR acabaram por encontrar o animal e libertá-lo. Após diligências, identificaram o responsável pela armadilha, que foi constituído arguido.

O idoso, residente em Tarouca, confessou ter montado a armadilha ao animal, justificando que queria proteger os seus bens do felino.

A GNR remeteu o caso para o tribunal de Lamego.