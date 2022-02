Lançada campanha para ajudar jovem que ficou paraplégico após acidente de downhill

Familiares e amigos de Ronne Van Heijningen, de 21 anos, que ficou paraplégico depois de uma queda, há duas semanas, num treino de downhill na Serra de Santa Helena, em Tarouca, estão a promover uma campanha de angariação de fundos para ajudar o jovem a adaptar-se à sua "nova realidade" e para a realização de tratamentos dentro e fora do país.

Ronne Van Heijningen sofreu o acidente a 12 de fevereiro. Foi assistido no local e transportado num helicóptero do INEM para o Hospital de Santo António, no Porto.

"Após dois anos de paragem de downhill, o jovem teve um acidente grave na Serra de Santa Helena em Tarouca, onde estava a passar o fim de semana com os amigos. Numa fração de segundos, a sua vida mudou drasticamente", afirmam familiares e amigos em comunicado.

No Hospital de Santo António, Ronne foi reanimado e estabilizado. Depois seguiu para o bloco operatório onde foi operado. Os médicos diagnosticaram-lhe a fratura de quatro vértebras e danos na medula, o que lhe "afetou a sua mobilidade do peito para baixo".

Esta campanha de "crowdfunding", agora em curso, pretende reunir cerca de 150 mil euros, com vista a custear "obras de adaptação da casa" e a compra de equipamentos necessários ao seu dia a dia, como uma cadeira de rodas, outra para o carro e para o banho ou uma cama articulada. Os amigos e família querem ainda proporcionar-lhe "a oportunidade de procurar tratamentos especializados dentro e fora do país que poderão trazer a sua mobilidade de volta".

"O nosso Ronne tem apenas 21 anos e a sua vida toda pela frente. Tem felizmente um apoio inacreditável da família e dos amigos que fazem e farão tudo para o ajudar na recuperação. Pedimos a vossa colaboração", concluem.

A campanha já conseguiu angariar 12.100 euros.