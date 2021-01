Mulher morre numa colisão em Tarouca

Sandra Ferreira Hoje às 14:53 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na Estrada Nacional 329, em Tarouca, provocou esta sexta-feira a morte a uma mulher com cerca de 70 anos e ferimentos graves a um homem com cerca de 80.

O acidente aconteceu na localidade de Pinheiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu, o ferido grave foi helitransportado para o hospital de Vila Real.

A via esteve cortada para permitir a aterragem do helicóptero. No local estiveram 19 elementos dos Bombeiros de Tarouca, da GNR e da SIV (Suporte Imediato de Vida) de Lamego.