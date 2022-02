Transportado de helicóptero para o Porto após queda em treino de downhill em Tarouca  

Um jovem de 21 anos, natural do Porto, sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda ocorrida este sábado de manhã durante um treino de downhill, na Serra de Santa Helena, em Tarouca.

O acidente ocorreu às 11.08, numa pista dedicada à modalidade existente na zona.

No treino participavam mais de duas dezenas de atletas, muitos deles oriundos de Espanha.

"Temos um grupo de participantes de downhill a fazer um treino e em princípio, o que aconteceu, foi que houve uma queda, que fez um ferido politraumatizado", precisou ao JN o vereador da proteção civil na Câmara de Tarouca, José Damião.

Devido aos graves ferimentos que a vítima apresentava, com vários traumatismos, foi decidido transportar o jovem de helicóptero para o Hospital de Santo António, no Porto. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e VMER e depois transportada para o campo de futebol de Tarouca onde já estava estacionado um helicóptero do INEM.

Neste acidente estiveram envolvidos 13 operacionais dos Bombeiros de Tarouca e do INEM, com o apoio de cinco viaturas e um meio ​​​​​​​aéreo.