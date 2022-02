Acidente com trator num pinhal mata idoso em Tondela  

Um homem, de 74 anos, morreu, esta terça-feira à tarde, num acidente com um trator agrícola na aldeia de Ribeira, em Campo de Besteiros, concelho de Tondela.

A vítima estava a puxar um pinheiro com o trator, com a ajuda de um cabo de aço. A máquina agrícola levantou e acabou por tombar, esmagando-a, segundo fonte da proteção civil.

Os bombeiros ainda tentaram manobras de reanimação, mas já não conseguiram salvar o homem.

O alerta foi dado às 14.46 horas. No local estiveram os bombeiros de Vale de Besteiros, com sete operacionais e dois veículos, a VMER de Viseu com dois profissionais e dois militares da GNR, com um carro.