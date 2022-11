Autarca de Tondela "não tinha outra saída", diz PS. PSD agradece "dedicação" ao concelho

PS e PSD já reagiram ao pedido de renúncia de mandato apresentado por José António Jesus, que em setembro do ano passado tinha sido eleito presidente da Câmara de Tondela.

Os socialistas, oposição no município, dizem que o autarca do PSD "não tinha outra saída" que não o abandono de funções depois de o Tribunal da Relação ter confirmado a sua perda de mandato na sequência do caso do pagamento das viagens efetuados em carros camarários. Já os sociais-democratas agradecem a "dedicação e serviços" prestados ao concelho tondelense pelo edil.

José António Jesus enviou, na segunda-feira, ao presidente da Assembleia Municipal, António Leitão Amaro, uma comunicação a informá-lo sobre a sua renúncia.

O edil deixa o cargo seis dias depois de o Tribunal da Relação de Coimbra ter confirmado a sua perda de mandato pela prática dos crimes de falsificação de documentos e burla qualificada por titular de cargo político. Em causa, pagamentos de mais de 11 mil euros que José António Jesus recebeu do município por viagens efetuadas em veículos próprios, quando na realidade tinha recorrido a viaturas da autarquia.

Para além da perda de mandato, o autarca do PSD, eleito para um terceiro e último mandato à frente da Câmara de Tondela, foi condenado pelo Tribunal da Relação de Coimbra a uma pena de prisão de dois anos e dez meses, suspensa na sua execução. Em primeira instância, no Tribunal de Viseu, tinha sido condenado a cinco anos de cadeia, com pena suspensa.

Em declarações ao JN, o presidente da Comissão Política do PS de Tondela, Rui Santos, disse que a José António Jesus "não restava outra saída" que não a renúncia do mandato.

"Ele fez aquilo que devia ter feito quando foi condenado pelo Tribunal de Viseu. Se fosse eu no caso dele teria renunciado ao mandato quando saiu a acusação", afirmou, lembrando que a "decisão da Relação de Coimbra é irrecorrível".

Na opinião de Rui Santos, este caso "retira credibilidade a quem está na vida política", embora esteja em causa um valor sem grande "significado" (mais de 11 mil euros), e que, entretanto, foi devolvido.

Já a presidente da concelhia de Tondela do PSD, Vera Machado, reagiu em comunicado, dizendo só hoje ter tido "conhecimento da renúncia ao mandato [apresentada] pelo anterior Presidente de Câmara de Tondela, José António Jesus, que se encontrava com funções suspensas desde o início do presente ano".

"Compreendendo as razões invocadas, o PSD de Tondela agradece nesta ocasião ao Dr. José António Jesus a dedicação e serviços ao concelho de Tondela ao longo de várias décadas em várias funções autárquicas", refere a social-democrata, que desempenha também o cargo de vereadora na Câmara Municipal.

"Os eleitos nas listas do PSD, sob a liderança executiva da Eng. Carla Antunes Borges prosseguirão o cumprimento leal e fiel do mantado para o qual foram eleitos pelos tondelenses, continuando a contribuir para o ímpar desenvolvimento económico, social e cultura do concelho. O PSD tem plena confiança no sucesso do mandato autárquico em curso e do seu projeto, e em todos os autarcas democraticamente eleitos e em funções", conclui.