Bombeiros de Fafe distribuíram presentes de Natal pelas crianças

Sem a possibilidade de realizar o habitual convívio de Natal, a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe não deu por perdida a oportunidade de "mimar" as crianças, filhas dos elementos do corpo ativo.

Num trenó improvisado no carro de comando, alguns bombeiros percorreram esta tarde as casas das famílias de alguns dos camaradas para distribuírem um pouco do espírito da época.

"Estes tempos de pandemia também são uma oportunidade para fazermos coisas diferentes, para sermos criativos, sem nunca deixar de lembrar aqueles que todo o ano prestam um serviço como o de bombeiro à sociedade", disse, ao JN, Pedro Frazão, presidente da direção.

Mais de 40 crianças receberam uma prenda de natal antecipada.