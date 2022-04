Caramulo Experience Center: uma forma diferente de ver automóveis antigos

Reis Pinto Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

Partilhar

É inaugurado, este sábado, o Caramulo Experience Center (CEC), um espaço dedicado a todos os amantes de motores que restauram, conduzem ou gostam de automóveis e motos antigas idealizado pelo Museu do Caramulo. A cerimónia de inauguração, pelas 16 horas, terá a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O CEC situa-se a cerca de 1250 metros do Museu do Caramulo, num antigo edifício industrial do início dos anos 70 e nos seus mais de 2400 m2 abriga uma oficina de restauro e manutenção de automóveis clássicos, as reservas da coleção do museu, uma área de exposições, um centro de documentação, uma loja de produtos para clássicos, salas para reuniões e formação e cafetaria, entre outros.

Sublimando a atmosfera automóvel de outrora, o espaço está decorado por centenas de peças originais e históricas relacionadas com o mundo dos motores e das corridas, onde se podem encontrar bombas de gasolina, sinais luminosos, cartazes com mais de 100 anos ou até as pinturas originais que deram origem a peças de publicidade no século passado, todas elas com uma história associada.



Além do próprio espaço, a visita ao CEC pode ainda incluir um passeio de automóvel clássico, uma experiência de viajar no tempo que nenhum visitante esquecerá.



De acordo com a direção do Museu do Caramulo "quisemos fazer do Caramulo Experience Center um espaço museológico diferente de todos os outros" procurando "complementar o que é a visita e a coleção do museu com uma experiência única e irrepetível, na medida em que não existem duas visitas iguais ao CEC".

"Não só porque as visitas são sempre guiadas e personalizadas, podendo assim focar e aprofundar aquilo que os visitantes mais gostarem, mas também porque os automóveis que se encontram neste museu vivo, sejam em exposição, restauro ou manutenção, ou mesmo a circular, mudam a cada dia", refere fonte do museu.



O CEC foi pensado para "oferecer programas, visitas e experiências adaptadas aos vários tipos de público, sejam eles aficionados de motores, famílias, escolas ou até empresas, que desejam desenvolver atividades de relações públicas ou de team building".

Técnicas antigas

O novo espaço pretende também ser uma "fonte de criação e divulgação de conhecimento, seja este técnico ou histórico" e irá realizar sessões com especialistas em conservação e manutenção de veículos de coleção, nas suas várias vertentes, transmitidas igualmente online.

O CEC quer, ainda, formar as novas gerações, "transmitindo-lhes o conhecimento proveniente das técnicas antigas que com o tempo se têm perdido e que importa preservar", implementando um programa de formação e estágios, "pensado para alunos provenientes de institutos politécnicos ou universidades ligadas aos cursos de engenharia".



O Caramulo Experience Center vai abrir as suas portas ao público este sábado, com as entradas a começarem nos cinco euros (crianças dos seis aos 16 anos) e indo até aos 35, num pacote mais completo que engloba visita guiada ao CEC e ao Museu do Caramulo.