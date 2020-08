Caramulo Motorfestival oferece subidas a quem recriar prova com legos

Hoje às 15:55 Facebook

O Caramulo Motorfestival, que vai decorrer em Tondela, de 2 a 4 de outubro, quer levar três pessoas a subirem a rampa do Caramulo, como copilotos. Para isso, é preciso recriar, em legos, um momento do festival.

A organização avançou com a iniciativa para comemorar os 15 anos de realização do evento organizado pelo Museu do Caramulo.

Segundo a organização do Motorfestival, os interessados terão de recriar uma cena do Caramulo Motorfestival em lego e enviar uma fotografia para o email info@caramulo-motorfestival.com, com o assunto "O Caramulo Motorfestival em Lego" e com os números de contacto, até 20 de setembro.

