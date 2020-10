Hoje às 16:07 Facebook

O números de pessoas infetadas no Lar do Sameiro, em Tondela, Viseu, elevou-se para 36, dos quais 30 são utentes - um dos quais faleceu no último domingo - e seis são funcionários.

A instituição realizou novos testes de despiste ao novo coronavírus, depois de terem surgido casos de infeção nas últimas semanas. Doze idosos do Lar do Sameiro no Caramulo, concelho de Tondela, testaram positivo à covid-19 nas últimas horas.

