Herança da vila dos sanatórios dá ânimo ao Caramulo

Do Grande Sanatório, o primeiro a entrar em funcionamento nas antigas Portas do Guardão, hoje conhecidas como Caramulo, no concelho de Tondela, pouco resta. O edifício que, durante anos, acolheu milhares de doentes com tuberculose foi demolido há cerca de um ano. Ficou a fachada e um monte de entulho.

O edifício esteve ao abandono nos últimos anos. Para ele, a Sociedade do Caramulo, dona do que restou do imóvel, já tem planos. Pretende ver nascer ali um novo projeto turístico, para alavancar ainda mais a terra que Jerónimo Lacerda, fundador da empresa e dos sanatórios, ajudou a tornar célebre em Portugal e lá fora.

"Foi feita uma demolição, restou a fachada, por motivos estratégicos, para depois ser alvo de uma reabilitação para um futuro projeto", explica João Lacerda, neto do fundador e membro da direção da Sociedade do Caramulo. Acrescenta que a ideia ainda está a ser debatida com alguns parceiros. "Acreditamos que aquele espaço só pode ser uma futura unidade hoteleira", só tem cabimento nesse âmbito, defende. O Grande Sanatório era o maior dos espaços destinados às curas da chamada peste branca. Abriu em junho de 1922 e encerrou na década de 80. Tal como ao sanatório o mesmo aconteceu às 18 áreas do género existentes no Caramulo.