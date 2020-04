Hino do Judas de Tondela cantado às janelas neste sábado

Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Este ano, o espetáculo de Queima e Rebentamento do Judas de Tondela, devido à pandemia do novo coronavírus, vai ser substituído por um hino cantado às janelas, varandas e quintais, às 23h30 deste sábado, dia 11 de abril.

Como este ano "não há Judas para ninguém, pois mal maior se levanta", a ACERT, organizadora das tradicionais iniciativas, decidiu evocar as memórias daquele que é o seu espetáculo multidisciplinar anual de maior dimensão pública. A Queima e Rebentamento do Judas de Tondela já teve 24 edições, que contaram com mais de 200 atores, músicos, bailarinos e uma audiência superior a cinco mil espetadores.

Este ano, devido à Covid-19, está a ser promovido o evento "Não Judas ACERT", através de uma página do Facebook, na qual é lançado o desafio "O que é para ti o Judas". "Queremos que este desafio motive a nossa imaginação e sonho e nos leve a publicar imagens, textos, vídeos, memórias e maluqueiras que representem gestos de cumplicidade partilhados", refere a ACERT.

Leia mais em Jornal do Centro