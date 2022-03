Homem morre após queda de varanda em Vila Nova da Rainha   

Um homem, com 50 anos, morreu em Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, após a queda de uma varanda. O alerta para o acidente foi dado às 7.54 horas. Terá sido a irmã da vítima a alertar as autoridades. O acidente fatal pode ter ocorrido durante a noite.

"Supostamente poderá ter sido a queda de uma varanda com três metros de altura. A queda pelos vistos não foi presenciada", explicou ao JN o comandante dos Bombeiros de Tondela.

"Fomos ativados via CODU para uma queda, à chegada ao local a equipa deparou-se com a vítima, de cerca de 50 anos, em paragem cardiorrespiratória e rigidez cadavérica. Foram iniciados os procedimentos, ativados meios diferenciados para o local, a viatura médica de emergência de Viseu, que decretou o óbito no local", acrescentou Nuno Pereira.

A GNR já esteve no local a proceder a investigações e, segundo apurámos, "não há indícios de crime".

Neste acidente estiveram mobilizados 11 operacionais dos Bombeiros de Tondela, INEM e GNR, com apoio de cinco viaturas.