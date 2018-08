Aldeia de luto com a morte da menina de Valdemar em Mira

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Um pequeno gato branco rebola-se no chão. Pede mimos e festas na barriga. A dona, Mariana, de 13 anos, não voltou para casa no domingo. Nem o amigo do Luxemburgo, que tratava como irmão, Enzo Ventura, de dez anos. Ambos morreram naquele dia, no brutal acidente da EN 334, variante que liga Mira à praia de Mira.

Esta segunda-feira, o desespero era a tónica comum no largo de Covelo, Tonda, Tondela, onde vários amigos e familiares se abraçavam e choravam com Valdemar Alves, um pai a rebentar de dor.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui