Uma fuga de gás numa casa de retiro no Caramulo, concelho de Tondela, provocou, esta sexta-feira, oito vítimas, duas delas em estado grave.

A casa de retiro onde ocorreu a fuga de gás é a "Casa da Serra", da Opus Dei, localizada no centro do Caramulo. Todas as vítimas, que ficaram intoxicadas, foram transportadas para o Hospital de Viseu.

No total estiveram 22 operacionais e 12 veículos dos voluntários de Tondela, Besteiros, Vouzela, elementos do INEM e da GNR.

O alerta foi dado às 10.20 horas.