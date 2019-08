Apreendido material contrafeito no valor de 100 mil euros na feira de Tondela

Sandra Ferreira Hoje às 12:07 Facebook

A GNR de Viseu anunciou, esta terça-feira, que apreendeu, em Tondela, 3561 artigos contrafeitos, com um valor estimado de cerca de 100 mil euros.

A apreensão foi feita no âmbito de uma fiscalização à feira semanal com o objetivo de combater a contrafação.

Os militares do destacamento da GNR de Santa Comba Dão, com o apoio do Destacamento de intervenção de Aveiro, apreenderam peças de vestuário, calçado e acessórios de moda, tendo identificado ainda dez homens, com idades entre os 25 e os 50 anos, pelo crime de contrafação.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.