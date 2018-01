Casa de vítima de incêndio em Tondela assaltada durante funeral

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Levaram 800 euros de casa de Vítor Coimbra. Número de vítimas do fogo na associação sobe para nove.

À hora a que estavam a decorrer, na igreja de Molelos, as cerimónias fúnebres de Vítor Coimbra, vítima do incêndio na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária (ACRH) de Vila Nova da Rainha, era assaltada a casa onde residiu. "É massacre atrás de massacre", lamentou ao JN Dora Coimbra, uma das filhas que, depois de prestar a última homenagem ao pai, esperava ter um momento de paz ao regressar a casa, cerca das 17.30 horas. "A porta do quarto dos meus pais estava aberta, ao contrário do que é habitual", contou. Estava tudo remexido e faltavam 800 euros em dinheiro.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui