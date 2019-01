Autarca de Tondela desmente irregularidades e fala em documentos manipulados

Hoje às 17:04 Facebook

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, não exclui processar a TVI após a estação de televisão ter divulgado, esta quinta-feira, uma reportagem a denunciar alegadas irregularidades relacionadas com as suas despesas de deslocação e referindo que o autarca chegou a ter um salário superior ao do primeiro-ministro.

Numa publicação feita esta sexta-feira nas redes sociais, José António Jesus diz que se sente "triste e indignado" e considera que a jornalista que elaborou a reportagem devia ter certificado a veracidade dos documentos que, considera, foram alvo de manipulação de dados.

