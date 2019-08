Autarca estranha ausência de Tondela da Rede Estratégica de Abastecimento

Sandra Ferreira Hoje às 19:35, atualizado às 20:47 Facebook

O Presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, estranha que o concelho não esteja incluído na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Com o pré-aviso da paralisação dos camionistas para o próximo dia 12 de agosto, o mapa com a rede estratégica já foi divulgado, mas no concelho de Tondela não há um único posto a garantir abastecimento em caso de crise energética.

Esta sexta-feira, o Município solicitou à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) que diligencie, com caráter de urgência, no sentido de incluir pelo menos dois postos de abastecimento de combustíveis na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Na carta enviada à ENSE, o presidente da Câmara realça que o concelho de Tondela é o segundo maior do distrito de Viseu (371.22 Km2), com cerca de 30 mil habitantes, atravessado por 20 quilómetros de IP3, (Itinerário Principal que liga Viseu a Coimbra), com vias municipais de acesso à A25 (Aveiro-Viseu-Vilar Formoso) e de ter duas zonas industriais onde trabalham mais de quatro mil pessoas.

"Temos um hospital, várias instituições de solidariedade social que prestam apoio domiciliário, o tribunal, a sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, duas corporações de Bombeiros Voluntários, o Aterro Sanitário que serve 19 municípios, uma estância termal, várias farmácias. É imprescindível que Tondela figure urgentemente nesta rede", argumentou.

"No concelho de Tondela estão localizados diversos postos de abastecimento de combustíveis, de diferentes marcas, estando todos eles referenciados no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Não se compreende que, perante tanta opção, nem uma seja considerada na REPA", lamentou.