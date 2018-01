Cabritinhos motivam disputa entre portugueses e espanhóis

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 16:08 Facebook

O desaparecimento de três cabras levou à apresentação de duas queixas, por roubo, na GNR de Tondela e uma à Guarda Civil Espanhola e está a motivar uma disputa entre voluntários portugueses e a associação Santuário Corazón Verde, em Espanha.

Depois dos incêndios de outubro em Tondela, um grupo de voluntários criou um "hospital" em Lajeosa do Dão para receber e tratar os animais feridos. Foi lá que António e Celeste Carvalho deixaram as duas únicas cabras que sobreviveram aos fogos para que "os veterinários tratassem as queimaduras".

As cabras pariram e nasceram "Esperança", "Ajuda" e "Annie". "Foi como um renascimento após a destruição dos incêndios. Os cabritinhos tornaram-se os mascotes dos voluntários", disse Ana Perpétua, responsável pelo "hospital". Mas no dia 7 de dezembro os animais desapareceram.

"Duas voluntárias espanholas mostraram muito interesse nos cabritinhos e até falaram com o dono para que ele os vendesse", afirmou Ana Perpétua. Desde essa data nunca mais foram vistos.

Quarta-feira, o Santuário Corazón Verde apresentou uma foto de três pequenas cabras a que deu o nome "Maria", "Jossie" e "Veggie", juntamente com o número de uma conta bancária para receber donativos para ajudar os animais.

Questionados sobre a propriedade das cabras, o santuário, em comunicado, afirmou que "nunca roubou nenhum animal". "As cabras são nossas. São para criação porque ficamos sem nada e queremo-las de volta", disse Celeste Carvalho.