"Vai ser o melhor Motorfestival de sempre". É esta a promessa da organização do Festival Internacional de Veículos Clássicos e Desportivos para a 13ª edição do evento que vai decorrer no Caramulo, em Tondela, entre os dias 7 e 9 de setembro.

Este ano o cartaz da iniciativa engloba cerca de 40 atividades, das quais algumas são novidades.

