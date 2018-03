Carro despista-se no IP5 em Tondela e fere condutora

Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Uma condutora de 21 anos, de S. Pedro do Sul, sofreu ferimentos ligeiros, esta sexta-feira à tarde, após o despiste da sua viatura no IP5 em Penoita, Tondela, no sentido Aveiro-Viseu.

De acordo com fonte do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Viseu, o acidente aconteceu num momento em que chovia com alguma intensidade. A mulher despistou-se, a viatura saiu da via e foi cair na berma, poucos metros abaixo da estrada, capotada.

Segundo a mesma fonte, a condutora "deveria seguir com alguma velocidade".