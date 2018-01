Doze feridos no incêndio de Tondela ainda internados em Viseu

Hoje às 18:30 Facebook

Um dos treze feridos internados no hospital de Viseu na sequência do incêndio numa associação de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, já teve alta.

"Neste momento estão doze doentes internados. Estamos a aguardar que eventualmente amanhã (terça-feira) ou depois possa haver mais uma ou duas altas", referiu o presidente do Centro Hospitalar Tondela Viseu, Cílio Correia, em declarações prestadas a meio da tarde.

Segundo o responsável, o único doente que teve alta "não tinha nada do ponto de vista respiratório, tinha um traumatismo ao nível do pé e vai ser seguido em ambulatório".

"A situação dos doentes internados mantém-se estacionária, com boa evolução, mesmo no que diz respeito àqueles que estão com suporte ventilatório na unidade de cuidados intensivos, que não apresentam nenhum agravamento, mas têm que ter cuidados particulares", explicou.

Cílio Correia disse que as altas dependem "da avaliação clínica que for feita às lesões que apresentam, se têm condições do ponto de vista ventilatório para poderem ir" para casa.

Isto porque, acrescentou, "além das queimaduras, estiveram sujeitos e expostos a inalação de fumo e isso implica, do ponto de vista respiratório, alguns cuidados".

O incêndio ocorrido no sábado à noite provocou oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros.