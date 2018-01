Explosão de salamandra em associação de Tondela faz oito mortos

Carla Sofia Luz, Sandra Ferreira e Zulay Costa Ontem às 21:47, atualizado hoje às 02:40 Facebook

Um incêndio numa associação recreativa em Tondela fez pelo menos oito mortos e 35 feridos. O presidente da República vai este domingo ao local.

O fogo deflagrou pelas 20.51 horas, na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela. Um incêndio numa salamandra que se propagou rapidamente matou oito pessoas e fez 35 feridos (15 graves, um deles menor).

Em declarações aos jornalistas cerca das 00.30 horas, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, explicou que os feridos foram levados para os hospitais de Tondela, de Viseu e de Coimbra, para serem "estabilizados". "Alguns, os mais graves, queimados, serão transportados para unidades quer do Porto, quer de Lisboa", referiu, acrescentando que um adolescente, de 15 anos, poderá também ser transferido para Lisboa.

A associação estava cheia, animada por um torneio de sueca. Aos participantes, juntaram-se os adeptos de futebol para assistir ao jogo entre Braga-Benfica.

A associação "é muito ativa e está no centro desta comunidade", lembrou José António Jesus, presidente da Câmara Municipal de Tondela. É um dos pontos de encontro da união de freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha. Não admira, por isso, que em dia de torneio de sueca e de jogo de futebol estivessem cerca de 60 pessoas na sede.

Os primeiros relatos apontam para uma ignição na salamandra, instalada no piso superior. "O teto do primeiro andar foi atingido pelas chamas. A propagação foi muito rápida, gerou muito fumo e uma grande concentração de monóxido de carbono", assinalou o autarca, consternado por mais uma tragédia no concelho, que acontece três meses depois dos fogos florestais de outubro e que mataram várias pessoas no município.

Pessoas caíram nas escadas

O imóvel foi tomado por um denso fumo negro, que desorientou os ocupantes em pânico.

Houve quem perdesse os sentidos devido à concentração de monóxido de carbono. Na tentativa de fuga, algumas pessoas terão sido pisoteadas na escadaria. Um popular, ao aperceber-se do fumo que saía da associação, quebrou os vidros de uma janela, entrou no prédio e encontrou um "amontoado de gente" na escadaria principal. "Vi pessoas desorientadas por causa do fumo", conta o morador. Também Rui Abreu viu a aflição dos ocupantes, que "caíam uns em cima dos outros" nas escadas.

Os participantes estiveram encurralados durante alguns minutos no interior do edifício em chamas, até que conseguiram rebentar a porta de acesso para a rua.

Já no hospital de Viseu, ouviram-se relatos de feridos a dar conta de que o pânico se agigantou, porque, no momento da fuga, as pessoas esbarraram numa porta fechada. Muitos ocupantes ficaram intoxicados pelo fumo, outros ainda sofreram queimaduras e escoriações na aflição da fuga. Ao JN, José António Jesus admitiu que a evacuação do imóvel "não foi tão rápida quanto o desejável".

Ainda assim, as chamas foram extintas em cerca de uma hora, tendo sido mobilizados 168 operacionais. Três helicópteros do INEM e da Força Aérea Portuguesa seguiram para o estádio do Tondela para garantir o rápido transporte dos feridos.