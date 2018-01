Marcado funeral da nona vítima de incêndio em associação

Sandra Ferreira Hoje às 13:19, atualizado às 13:20 Facebook

As cerimónias fúnebres de José Correia, a nona vítima do incêndio na associação de Vila Nova da Rainha, está marcado para sexta-feira às 15 horas, na igreja matriz de Tonda, no concelho de Tondela.

O corpo deverá chegar à igreja ao final do dia desta quinta-feira.

José Correia, de 67 anos, reformado das Forças Armadas, faleceu quarta-feira no hospital de São João, no Porto, não tendo resistido às queimaduras internas.

No sábado passado, fazia parte dos 60 participantes do torneio de sueca que decorria no primeiro piso da Associação Cultural Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, onde deflagrou um incêndio com origem numa salamandra.

A maioria das pessoas não conseguiu fugir porque as portas não abriram, tendo ficado amontoadas nas escadas.

O incêndio resultou em nove mortes e 37 feridos.