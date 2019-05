Queda de parede fere gravemente dois bombeiros durante fogo num barracão

Sandra Ferreira Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois voluntários da corporação de bombeiros de Besteiros, no concelho de Tondela, ficaram gravemente feridos, ao serem atingidos por uma parede, quando combatiam um um incêndio num barracão com palheiros em Caparrosinha, cerca das três horas da madrugada deste domingo.

Os bombeiros foram atingidos pela queda da parede que desabou já durante as operações de rescaldo. Um deles ficou debaixo dos escombros e terá sido atingido na coluna. O outro voluntário sofreu ferimentos nas pernas.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu os dois homens ficaram feridos "com gravidade" e foram transportados para o hospital de Viseu.