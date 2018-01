Sobe para 11 o número de vítimas mortais do incêndio em Tondela

Hoje às 10:48 Facebook

Morreu, esta segunda-feira, a 11.ª vítima do incêndio que deflagrou a 13 de janeiro na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, em Tondela.

Segundo disse à Lusa fonte da unidade hospitalar, o homem, de 57 anos, que estava internado no Hospital de Santa Maria, morreu às três horas desta madrugada.

No mesmo hospital permanece internado um outro, de 70, vítima do incêndio que se mantém "estável", adiantou.

Em Lisboa, encontram-se ainda internados no Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) uma jovem de 15 anos, na Unidade de Queimados, com um quadro clínico "estável" e com a sua condição de saúde a "evoluir muito favoravelmente", segundo fonte da unidade hospitalar.

Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos, onde têm vindo a recuperar", segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.

O incêndio do dia 13 de janeiro, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.

Um ferido grande que estava internado no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer a 17 de janeiro, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro, e no sábado o número de mortos subiu para dez depois da morte de um dos feridos que estava internado no Hospital da Prelada, no Porto.