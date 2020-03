Laboratório de Tondela faz testes gratuitos à Covid-19

Sandra Ferreira Hoje às 15:35 Facebook

A partir desta segunda-feira, a ALS Life Scienses, em Tondela, vai disponibilizar as instalações, os equipamentos e a equipa qualificada para realizar, gratuitamente, testes laboratoriais de Covid-19 para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

"Até ao controlo da atual pandemia, a ALS irá realizar sem custos estes testes", assegura o responsável pelos laboratórios, João Cotta, que considera que esta colaboração "vai permitir dar autonomia à região, aumentar de forma importante a capacidade de realização de testes, assim como a rapidez dos seus resultados".

Joao Cotta explicou ao JN que, numa primeira fase, a ALS tem capacidade para realizar 300 testes por dia. "O Centro Hospitalar Tondela- Viseu vai entregar-nos as amostras, duas a três vezes por dia, e em quatro horas teremos os resultados prontos", assegurou.

Os "kits" para a realização dos testes são comprados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) mas, a curto prazo, "dentro de uma semana", a ALS de Tondela vai produzir os próprios, de acordo com os protocolos da Organização Mundial de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde. "Nessa altura, com produção própria e com a ajuda de um robô, conseguiremos realizar 500 testes diários", assegura.

Em Viseu, não existia qualquer laboratório a realizar os testes, já que as amostras recolhidas no Centro de Rastreio, no Pavilhão Multiusos, são analisadas no Porto, na Unilabs Portugal.

"Queremos que este seja um exemplo de união de esforços, tendo como objetivos ajudar a controlar a pandemia e recuperar o bem-estar dos cidadãos", justificou João Cotta.