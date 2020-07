Mel do Caramulo regista quebra de 70% na produção

Hoje às 17:03 Facebook

A produção de mel na zona do Caramulo registou quebras de 70 por cento este ano. A Associação de Apicultores da Serra fala em mais um ano negro para o setor.

Isidro Ferreira, da direção da organização de produtores, admite que é cada vez mais difícil produzir mel no Caramulo.

"Esta queda foi um pouco melhor do que em 2018, ano em que tivemos quebras de 80 a 90 por cento, mas está muito difícil produzir mel na Serra do Caramulo. Há vários fatores que condicionam neste momento a produção. Este ano, foram mais as alterações climáticas porque o mês de abril foi a chover e coincidiu com a floração. As abelhas não conseguiram aproveitar isso", explica a dirigente.

