Morreu o vereador no município de Tondela José Carlos Coimbra

Morreu o vereador na Câmara de Tondela José Carlos Coimbra. Eleito pelo PSD, estava no executivo liderado por José António Jesus desde 2019.

José Carlos Coimbra faleceu aos 68 anos, vítima de doença prolongada.

A notícia da morte do autarca foi tornada pública, com "profundo pesar", pelo município de Tondela, que fala num "momento de consternação". A autarquia decretou dois dias de luto municipal, a 10 e 11 de agosto, em respeito a um homem "com uma vida dedicada à causa pública."

José Carlos Coimbra era natural de Vilar de Besteiros, freguesia onde foi presidente de junta durante dez anos. Empresário do ramo da metalomecânica, foi deputado na Assembleia Municipal, dirigente associativo e era vereador na autarquia desde 2013. Nos últimos quatro anos esteve à frente dos pelouros da Segurança Rodoviária, Estaleiro Municipal e Iluminação Pública.

"À família, bem como a todos os amigos, o município de Tondela endereça profundas e sentidas condolências neste momento de dor", escreve o executivo municipal numa nota enviada à imprensa.