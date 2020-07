Motorfestival realiza-se no Caramulo em outubro

Hoje às 17:08 Facebook

A 15.ª edição do Caramulo Motorfestival, o maior festival motorizado em Portugal, vai para a estrada entre os dias 2 e 4 de outubro. A iniciativa, que costuma realizar-se em setembro, viu a data ser alterada devido à pandemia da covid-19. Mas, para a organização, a falta de eventos de desporto automóvel pode ser um fator fundamental para atrair mais pessoas ao Caramulo.

O diretor do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia, revela que já existem muitos corredores a quererem participar no evento.

"Esta é a décima quinta edição. Já temos alguma experiência e histórico, mas nunca fizemos o evento em outubro e sabemos que as condições são diferentes. Há menos sol, menos calor, menos pessoas e já não estamos em modo de férias. Não sei se vamos contar com mais ou menos pessoas, acho que temos razões que dão para os dois cenários. Por um lado, estamos em modo pandemia, mas, por outro, sabemos que as pessoas estão com "fome" deste tipo de eventos", sublinha.

