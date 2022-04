No novo museu do Caramulo é possível andar em relíquias

Experience Center na vila do concelho de Tondela junta, no mesmo edifício, oficinas de restauro e carros históricos que podem ser apreciados e até conduzidos pelos visitantes.

Protótipos de carros criados em Portugal como o Lusito ou o IPA. Um Ford T, um BMW 328, um Bugatti 57 Atalante e um Peugeot dos anos 2000 que foi conduzido pelo campeão nacional de ralis Bruno Magalhães são algumas das "joias" do Experience Center, espaço criado pelo Museu do Caramulo, que abre hoje portas nesta vila de Tondela, na presença do presidente da República.

A valência começou a ser idealizada em 2018 e só agora viu a luz do dia. Localizado a pouco mais de um quilómetro do Museu do Caramulo, o Experience Center foi criado a pensar em todos os amantes dos motores. As centenas de peças que preenchem o edifício, com 2400 metros quadrados, estavam até agora guardadas. Faziam parte das reservas do museu, que tem uma vasta coleção de carros.