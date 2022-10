Novo sistema reduz mau cheiro dos lagares de azeite

José Ricardo Ferreira Hoje às 17:29 Facebook

Surgiu a pedido do setor e promete acelerar tratamento de efluentes através de um evaporador solar.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e uma empresa de Tondela desenvolveram um evaporador solar de efluentes resultantes dos lagares de azeite, que promete ampliar em mais de 200 vezes o processo que é feito atualmente em lagoas. Este novo sistema pode ajudar a acabar com os focos de poluição, nomeadamente o mau cheiro, provenientes da indústria do azeite.

O Ambivap resulta de "um pedido e de uma necessidade do setor" que até agora tinhas apenas como solução para as chamadas águas russas, a sua deposição em lagoas ou tanques. Era o sol, na primavera e no verão, que acabava com este resíduo através da evaporação. "Verificando todos os processos que existiam, confirmámos que o único que estava a ser utilizado de forma cabal por quase todas as unidades são as lagoas de evaporação", explica João Claro, professor auxiliar e investigador na UTAD.