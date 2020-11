Quase 30 profissionais e utentes do hospital de Viseu com covid-19 

Sandra Ferreira Hoje às 17:14 Facebook

Vinte e nove profissionais e utentes do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) testaram positivo para covid-19.

A administração do CHTV, através do gabinete de Relações Públicas, confirmou ao JN que, na unidade de Viseu, estão ativos dois surtos, tendo sido detetados 12 infetados no serviço de Ortopedia e 17 no serviço de Gastroenterologia.

"Trata-se de seis utentes e seis profissionais do Serviço de Ortopedia", que testaram positivo, esclarece. No serviço de Gastroenterologia, os testes revelaram que estão infetados oito profissionais e nove utentes.

"A maioria dos profissionais e utentes estão assintomáticos, não havendo nenhum profissional internado" esclarece o CHTV, adiantando que os utentes positivos já foram colocados em isolamento e os que testaram negativo encontram-se em vigilância.

"Cumprindo o plano de contingência, estão, neste momento, a ser identificados e rastreadas as pessoas que tiveram contacto próximo com os casos positivos", acrescenta a mesma fonte.

A administração do CHTV decidiu aumentar o número de camas de enfermaria para infetados com covid-19, de 26 para 52, capacidade que o JN sabe estar praticamente esgotada. Por essa razão, está a ser preparada mais uma enfermaria destinada a este tipo de doentes.

Na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), sete das oito camas estão ocupadas. No entanto, o JN apurou que, próximo da UCI, há mais oito camas, equipadas com ventiladores, o que permitiu aumentar a capacidade para 16.