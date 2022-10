Santa Ana e Tomás Ribeiro aproximam freguesias de Matosinhos e Tondela  

Santa Ana e Tomás Ribeiro aproximam União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira e Freguesia de Parada de Gonta.

A União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira e a Freguesia de Parada de Gonta, em Tondela, celebram este sábado (15 de outubro) um acordo de geminação cultural. O protocolo de "amizade" vai traduzir-se num intercâmbio e numa partilha a nível cultural e artístico entre as duas localidades do norte e centro do país.

"Vai ser assinado o acordo de geminação este sábado e o nosso objetivo é que haja um intercâmbio. Vamos receber este sábado a primeira visita da União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, que irá participar na nossa primeira Jornada Cultural", explica a presidente da Junta de Parada da Gonta, Sandra Santos.

"Eles também são uma freguesia muito ativa e sensível à difusão cultural e estão a promover o evento Outubro Cultural. Nós iremos participar na iniciativa e dar a conhecer o nosso folclore, com o nosso grupo de cantares. Estas são as primeiras atividades que temos agendadas para este ano", refere.

Na calha poderá estar a organização de uma nova Jornada Cultural a acontecer desta vez na União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, semelhante à que decorrerá este sábado na localidade do concelho de Tondela.

A ideia é que participem académicos nestes encontros e que se consiga abrir a cultura à comunidade para esta passar a valorizar o seu património.

Segundo Sandra Santos, esta geminação entre Parada de Gonta e Matosinhos e Leça da Palmeira é "um bocadinho improvável", dada a dimensão das duas freguesias. A localidade de Tondela tem pouco mais de 800 moradores. Já a União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira tem 50 mil habitantes.

A autarca explica que "o casamento" entre as localidades foi impulsionado por "António Cunha e Silva, o antigo diretor do Orfeão de Matosinhos, que tem uma relação com Parada de Gonta em termos culturais".

"Ele tem-nos ajudado a difundir a cultura e os artistas que temos, nomeadamente o Tomás Ribeiro, que nasceu em Parada de Gonta e dele houve toda uma descendência ligada ao mundo artístico, como Amélia de Rey Colaço, que ensaiou a sua primeira peça aqui", vinca.

Foi também António Cunha e Silva que se apercebeu que ambas as terras têm Santa Ana como padroeira.

"E foi aí, depois de algumas conversas com os autarcas da União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira que surgiu esta ideia e que germinou este intercâmbio cultural sob o manto da nossa padroeira a Santa Ana e o Tomás Ribeiro", conclui a autarca.