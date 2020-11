Tondela: coleção do Museu do Caramulo reforçada com BMW de 1938

Hoje às 15:55 Facebook

A coleção do Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, Viseu, foi reforçada com um BMW 327/8 de 1938, que foi um recordista de vendas da marca alemã no período pré-guerra

"O BMW 327/8 vem dar um novo sabor à coleção automóvel do museu na medida em que, além de se tratar de uma marca que não estava atualmente presente na exposição, o modelo foi produzido na década de 1930, um dos períodos dourados da indústria automóvel", revelou o presidente do museu, Salvador Patrício Gouveia.

