Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Tondela vai comemorar, no próximo dia 2 de maio, o Dia da Mãe com a iniciativa "Pela Vida, Contra o Cancro", realizada em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A iniciativa visa juntar o desporto com a solidariedade e os afetos e vai decorrer no próximo dia 2 de maio, dia em que se realizaria a Meia Maratona de Tondela, que foi adiada por causa da atual pandemia de covid-19.

Leia mais em Jornal do Centro