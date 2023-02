Tondela investe mais de 450 mil euros na ampliação e requalificação do cemitério

JN/Agências Hoje às 22:28 Facebook

A presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, apresentou, este sábado, publicamente o projeto de ampliação e requalificação do cemitério municipal, num investimento superior a 458 mil euros que pretende estar concluído até 1 de novembro.

"Hoje é um dia muito importante para nós, este dia de 25 de fevereiro em que lançamos uma importante obra, a requalificação e ampliação do cemitério de Tondela, uma obra há muito sentida como necessária", defendeu Carla Antunes Borges.

A autarca adiantou, no decorrer da apresentação pública do projeto, que "o objetivo principal da intervenção passa pelo alargamento do cemitério existente, dado que a atual capacidade se encontra esgotada".

Segundo a nota de imprensa, a autarca referiu que se trata de "um investimento municipal de mais de 458 mil euros", uma obra justificada pela "necessidade de ampliação" já que, atualmente, "está no limite, com uma taxa de ocupação de 99%".

Após a empreitada, referiu o documento enviado à agência Lusa, "o cemitério ficará com uma área de 8.942 metros quadrados, quase o dobro do espaço existente" atualmente.

"O projeto inclui não só a execução de obras de ampliação, como a criação de novas formas de sepultamento. O cemitério ficará com espaço para a criação de 308 novas sepulturas, 116 ossários, 102 columbários e oito jazigos", descreveu a autarquia.

As obras incluem ainda, continuou o documento, "a criação de um Jardim da Memória, uma zona exterior ajardinada destinada à colocação de urnas, até 120, com as cinzas dos entes queridos e onde os familiares poderão prestar homenagem aos mesmos".

Além da ampliação, estão previstos trabalhos de requalificação "na capela, que sofrerá obras no interior e no exterior" e nas "casas de banho, que serão transformadas num edifício de apoio aos funcionários, prevendo-se a construção de novas instalações sanitárias" e ainda o arranjo dos espaços verdes e de circulação e dos muros.

"Vamos requalificar o espaço atual, beneficiando várias áreas funcionais existentes, alterando a localização de outras, e, em simultâneo, vamos responder a novas necessidades e à modernidade dos tempos", afirmou Carla Antunes Borges.

Segundo a nota de imprensa, as obras começam na próxima semana e têm um prazo de execução de oito meses e "a empreitada será custeada unicamente pela Câmara Municipal" de Tondela.

"Pretendemos cumprir e eventualmente até antecipar um pouco a conclusão destas obras. O nosso objetivo é que no dia 1 de novembro deste ano esta instalação, com a ampliação esteja já pronta para estar ao serviço de todos, num dia muito importante para as nossas comunidades", concluiu a autarca.