Tondela: mais de 20 funcionários de centro de abate de aves infetados com covid-19

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 20 funcionários da Crizaves, em Tondela, Viseu, testaram positivo à covid-19. O centro de abate de aves testou os 140 funcionários. Dos 23 positivos, 13 são trabalhadores do concelho de Tondela. Estão ainda infetados mais de dez funcionários que são naturais de outros municípios.

Ainda de acordo com a empresa, os casos positivos estão agora em isolamento e os colegas de trabalho que com eles mais contactaram estão também em casa em quarentena. Apesar disso, o matadouro continua em laboração e as autoridades sanitárias estão, nesta altura, a verificar os casos que já possam ter passado da Crizaves para a comunidade.

Leia mais em Jornal do Centro