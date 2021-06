Tondela pede estado de calamidade após "violência" do mau tempo

JN/Agências Hoje às 10:51 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, pediu ao Governo que declare Estado de Calamidade para o concelho, na sequência do mau tempo registado no sábado, que destruiu "a maioria das plantações agrícolas".

Numa carta enviada à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o autarca refere a "extrema violência e severidade" das condições meteorológicas, que afetaram com "uma força indescritível" grande parte do concelho.

Segundo José António Jesus, "as rajadas de vento, trovoada e granizo, a que se associou uma inquantificável carga de água, constituíram uma força de destruição que dizimou a generalidade das plantações agrícolas, muitas de agricultura familiar, com especial incidência nos pomares e nas vinhas".

O autarca realça que a vitivinicultura é um setor de atividade expressivo para a região, em particular na área demarcada dos vinhos do Dão, e alerta para os impactos sociais e económicos negativos resultantes da intempérie.

"Interpretando o sentimento de fragilidade que estes produtores agrícolas estão a viver e a ausência de estrutura económica que assegure a perca sentida e os inevitáveis investimentos visando a reestruturação das suas plantações, venho solicitar a vossa excelência que desencadeie a instrução do Estado de Calamidade", pede na missiva.

Desta forma, José António Jesus espera que o concelho receba os "apoios públicos tão justos e necessários", atendendo ao mau tempo de sábado, que também causou danos em vários equipamentos, habitações, viaturas, inundações e quedas de árvores.