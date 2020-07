Aldeia mais francesa de Portugal recebe menos emigrantes em tempo de pandemia

Hoje às 17:11 Facebook

Muitos emigrantes não voltam este ano à terra natal nas férias de verão, por causa do risco da atual pandemia. Queiriga, no concelho de Vila Nova de Paiva, em Viseu, conhecida como a aldeia mais francesa de Portugal, já está a receber emigrantes, mas em muito menor número do que o habitual.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, José Morgado, fala de uma quebra de cerca de 50 por cento. "Constata-se que são em menor número, nomeadamente aqueles que estão reformados. As pessoas foram obrigadas em estado de confinamento a tirar férias [no país onde vivem] e os recursos económicos são poucos para virem às suas terras", reconhece.

De acordo com o autarca, estão a ser desenvolvidas ações de sensibilização à comunidade local e também para quem vem de fora. José Morgado espera que os emigrantes tenham cuidado com a pandemia na altura do regresso a casa.

